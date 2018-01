Dragon Ball FighterZ: il nuovo trailer è dedicato a Hit da DB Super

ha pubblicato un nuovo trailer diincentrato su, il leggendario e infallibile assassino visto nella serie animata Dragon Ball Super

Hit è uno dei cinque personaggi di DB Super ad apparire nel roster del gioco insieme a Beerus, Goku Black, Vegeta e Goku Super Saiyan Blu, non è escluso che in futuro altri eroi provenienti dall'ultima serie animata possano fare la loro comparsa in Dragon Ball FighterZ.

Dragon Ball FighterZ uscirà il 25 gennaio in Italia su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam), una fase beta aperta a tutti è prevista dal 14 al 16 gennaio, coloro che hanno effettuato il preordine di una qualsiasi edizione del gioco potranno iniziare a divertirsi da sabato 13 gennaio alle 09:00, ora italiana.

Dragon Ball FighterZ sarà disponibile in edizione Standard, Digital Deluxe e in una ricchissima Collector's Edition che include il gioco in custodia Steelbook, tre art card e il diorama di Goku Manga Dimension alto 18 centimetri, il tutto racchiuso in una confezione cartonata premium con artwork esclusivo.