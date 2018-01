Dragon Ball FighterZ: il nuovo trailer è dedicato a Vegeta SSGSS

ha pubblicato un nuovo trailer diincentrato sul personaggio di(Super Saiyan God Super Saiyan), uno più richiesti lottatori del roster del picchiaduro di

Il video permette di dare uno sguardo alle principali mosse e alle abilità di Vegeta

Super Saiyan God Super Saiyan (SSGSS). Il picchiaduro targato Bandai Namco uscirà il 25 gennaio in Italia su PC, PS4 e Xbox One, a metà gennaio si terrà la fase Open Beta su console, con accesso anticipato per coloro che effettueranno il preordine di una qualsiasi versione del gioco.

Prenotando Dragon Ball FighterZ riceverete inoltree due avatar e lo sblocco prioritario dei personaggi

Goku e Vegeta Super Saiyan Blue. Su Everyeye.it trovate anche un ricco approfondimento per scoprire le principali differenze tra Dragon Ball FighterZ e la serie anime Dragon Ball Super.