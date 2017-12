Dragon Ball FighterZ: il nuovo trailer mostra Goku Black, Beerus e Hit in azione

Dopo ilufficiale di Goku Black, Beerus e Hit,ha pubblicato un gameplay trailer diin cui i tre nuovi personaggi del roster vengono mostrati in azione nel gioco.

Il video, riportato in cima alla notizia, permette di farci una prima idea sulle caratteristiche che Goku Black, Beerus e Hit avranno all'interno di Dragon Ball FighterZ, il nuovo picchiaduro 2D di Dragon Ball in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC il 26 gennaio 2018.

Come precisato sull'ultimo numero di V-Jump, Goku Black potrà utilizzare l'attacco "Work of the Gods.Beerus", Beerus avrà a disposizione gli attacchi "God of Destruction's Judgment" e "Sphere of Destruction", mentre Hit potrà stordire e disorientare gli avversari con la supermossa "I Continue to Grow".

Per saperne di più sui tre nuovi personaggi del roster, vi rimandiamo ai primi screenshot ufficiali di Goku Black, Beerus e Hit. Per tutte le altre novità, invece, potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.