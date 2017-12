Dragon Ball FighterZ: il nuovo video è dedicato al moveset di Beerus

ha pubblicato un nuovo filmato dedicato ain cui ci viene illustrato il moveset di, il capriccioso Dio della Distruzione apparso per la prima volta nel lungometraggiodel 2013.

Una buona occasione per farsi una prima idea del personaggio e dare un'occhiata alle sue mosse. Segnaliamo ai lettori che nelle ultime settimane Bandai Namco ha mostrato in video anche i moveset di Hit, Gohan Adulto e Yamcha. Lasciandovi alla visione del filmato che trovate a inizio pagina, vi ricordiamo che Dragon Ball FighterZ sarà disponibile a partire dal 25 gennaio 2018 su PC, Playstation 4 e Xbox One. È inoltre prevista una Open beta che si terrà sulle piattaforme sopraccitate dal 14 al 16 gennaio. Prenotando il gioco su Amazon.it, guadagnerete lo sblocco anticipato di Goku e Vegeta Super Saiyan Blue e due avatar esclusivi. Se volete saperne di più su Dragon Ball FighterZ, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima.