Dragon Ball FighterZ: un nuovo video dedicato al moveset di Gohan Adulto

ha pubblicato un nuovo video gameplay diin cui possiamo vedere in azione le movenze di, uno dei personaggi che sarà disponibile all'interno del roster. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Il nuovo video mostra alcune mosse e abilità speciali di Gohan Adulto, come l'attacco Masenko, Goten e la Family Kamehameha (se Goku si troverà nel vostra squadra e non in quella avversaria, inoltre, la Family Kamehameha includerà anche lui).

Dopo il filmato dedicato al moveset di Hit, dunque, abbiamo la possibilità di conoscere un pò più da vicino anche il personaggio di Gohan Adulto che verrà incluso nel roster di Dragon Ball FighterZ. Lasciandovi con il nuovo video riportato in cima alla notizia, vi ricordiamo che il titolo uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC il 25 gennaio 2018.

Il 14 gennaio partirà inoltre una Open Beta con cui sarà possibile provare il gioco con mano. Per saperne di più sul titolo vi rimandiamo alla nostra nuova Anteprima di Dragon Ball FighterZ.