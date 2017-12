Dragon Ball FighterZ: il nuovo video gameplay è dedicato al moveset di Gotenks

ha pubblicato un nuovo video gameplay che illustra il moveset di, uno dei tanti lottatori ad essere inclusi nel roster di

Il filmato, che trovate in apertura di notizia, ci dà un assaggio delle potenzialità del personaggio, qui presente nella sua versione Super Saiyan di terzo livello, mentre combatte contro Goku Black. Gotenks è in grado di mettere facilmente all'angolo l'avversario con attacchi ad alta velocità, come il Machine Gun Punches, e di usare una delle sue mosse più famose, la Charging Ultra Buu Buu Volleyball.

Dragon Ball FighterZ verrà pubblicato in Italia il 25 gennaio 2018 su Xbox One e PlayStation 4, mentre per le versioni digitali per console e Steam sarà necessario attendere il giorno successivo. Nei giorni scorsi sono anche stati mostrati i moveset di lottatori come Beerus, Hit, Yamcha e Gohan Adulto. Vi ricordiamo, infine, che a gennaio prenderà il via un'open beta.