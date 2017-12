Dragon Ball FighterZ: un nuovo video gameplay dedicato al moveset di Tien Shinhan

ha pubblicato un nuovo video gameplay dedicato al moveset di, uno dei tanti lottatori che andranno a comporre il variegato roster di

Il filmato vanta la partecipazione di Hellpockets, un noto presentatore di eSport. Viene specificato che i lavori sul personaggio non sono ancora giunti al termine: quanto si vede è molto vicino alla versione finale, ma il team sta ancora lavorando su alcuni bilanciamenti. Tien Shinhan è un lottatore che dà il meglio di sé negli scontri ravvicinati e tra i suoi attacchi più potenti c'è il famoso Colpo del Cannone. Buona visione!

Dragon Ball FighterZ verrà pubblicato in Italia il 25 gennaio 2018 su Xbox One e PlayStation 4, mentre per le versioni digitali per console e Steam i giocatori dovranno attendere il giorno successivo. Oltre ad aver pubblicato in rete il filmato d'apertura del gioco, nei giorni scorsi Bandai Namco ha anche mostrato i moveset di Beerus, Hit, Yamcha, Gohan Adulto e Gotenks. Vi ricordiamo, infine, che il 14 gennaio prenderà il via un'Open Beta, accessibile con 24 ore di anticipo a tutti coloro che decideranno di preordinare il gioco.