Dragon Ball FighterZ: oltre due ore di gameplay dalla Beta in compagnia di SchiacciSempre

L’Open Beta diè finalmente disponibile su console, e quest’oggi SchiacciSempre l’ha giocata per oltre due ore sui nostri canali Twitch

Il risultato è il lungo video gameplay che potete ammirare in replica nel player in cima a questa notizia, che offre una panoramica completa dei lottatori disponibili, del sistema di combo, dei menu di gioco, delle partite ranked e delle relative classifiche già attive nella beta. Per l’occasione, ha risposto alle innumerevoli domande poste dai membri della community di Everyeye in chat.

Dragon Ball FighterZ sarà disponibile in Italia a partire dal 25 gennaio 2018 su Xbox One e PlayStation 4. Per la versione digitale su console e PC i giocatori dovranno invece attendere fino al giorno successivo, 26 gennaio. Tenete presente che al momento l'Open Beta è accessibile esclusivamente a coloro che hanno preordinato il gioco, tutti gli altri dovranno invece attendere le ore 9:00 di domani 14 gennaio. Nel frattempo, quest’oggi abbiamo appreso che la versione PC implementerà il sistema anti-pirateria Denuvo.