Dragon Ball FighterZ: Open Beta aggiornata, parzialmente risolti i problemi di server

I problemi di server che hanno afflitto la Beta Pubblica di Dragon Ball FighterZ nel weekend sono in via di risoluzione.fa saper di aver aggiornato la Beta con risultati positivi, in particolar modo su PlayStation 4.

Questo il messaggio pubblicato su Facbook da Bandai Namco Italia: "siamo felici di confermarvi che l'Open Beta di Dragon Ball FighterZ ha ricevuto alcune modifiche nelle ore precedenti con dei risultati positivi, in modo particolare su PS4. Ci sono ancora margini di miglioramento e stiamo continuamente lavorando per migliorare l'esperienza di gioco. Grazie per il vostro supporto, continuate a giocare con noi fino alla fine della Beta, il 16 Gennaio alle 9.00 CET."

Al contrario di quanto vociferato nelle prime ore del mattino, sembra quindi che non ci sarà alcuna estensione per quanto riguarda la durata dell'Open Beta, la quale terminerà martedì 16 gennaio alle 09:00 come inizialmente previsto. Ricordiamo che Dragon Ball FighterZ sarà disponibile dal 25 gennaio in Italia nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.