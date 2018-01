Dragon Ball FighterZ: Open Beta estesa, nuovo test al via il 18 gennaio

Come promesso nella giornata di ieri,ha esteso l'Open Beta di Dragon Ball FighterZ per scusarsi dei problemi di server che hanno afflitto la fase di test lo scorso weekend, impedendo ai giocatori di provare il gioco per buona parte del fine settimana.

La Beta Pubblica sarà nuovamente accessibile dalle 06:00 del mattino di giovedì 18 gennaio e fino alla stessa ora di venerdì 19, gli orari indicati si riferiscono al nostro paese. Nessun nuovo contenuto è previsto per questo secondo round, non saranno quindi disponibili nuovi personaggi, arene e modalità rispetto a quanto visto nella Beta precedente.

Ricordiamo che Dragon Ball FighterZ sarà disponibile in Italia dal 25 gennaio nei formati PlayStation 4, Xbox One e Windows, la Beta è accessibile solamente ai possessori di console mentre non è prevista una prova per PC.