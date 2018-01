Dragon Ball FighterZ, Overwatch e PUBG giocati in diretta lunedì 22 gennaio

Sono tre le dirette previste per questo freddo lunedì di gennaio, incentrate su. Di seguito, la programmazione completa di oggi, lunedì 22 gennaio.

Alle 15:00 spazio a Dragon Ball FighterZ, Alessando Bruni e Giuseppe Arace giocheranno con la versione completa del picchiaduro. Alle 17:00, invece, saremo live con Overwatch mentre alle 21:00 vi proponiamo una prima serata all'insegna di PlayerUnknown's Battlegrounds.

