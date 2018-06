Dragon Ball FighterZ: partecipa a un torneo ufficiale usando una tastiera come controller

In occasione del Dreamhack 2018, un giocatore ha partecipato al torneo di Dragon Ball FighterZ utilizzando una tastiera di Rock Band 3 come controller, riuscendo perfino ad arrivare alle fasi finali. Il fautore di tale impresa si chiama Gregory “Gono” Chow.

Come potete osservare nelle clip video che trovate a fine news, nel corso del torneo di Dragon Ball FighterZ tenutosi in occasione del Dreamhack di Austin, Gono ha utilizzato una tastiera di Rock Band 3 al posto del controller. Curiosamente, il talentuoso giocatore ha impostato la periferica in modo che la mano destra fosse dedicata al movimento del personaggio, e la mano sinistra agli attacchi, giocando dunque con un layout invertito rispetto ai comuni joypad e arcade stick. Grazie alla sua bizzarra tecnica, nel corso della manifestazione è riuscito a sgominare la maggior parte dei suoi avversari, ha ottenuto l'accesso alle fasi finali della competizione ed è entrato nella top 6 dei partecipanti prima di essere definitivamente sconfitto. Un'impresa senza dubbio degna di nota, non trovate?

Ricordiamo che Dragon Ball FighterZ è disponibile su PC, Playstation 4 e Xbox One. Sulle nostre pagine trovate due ore di gameplay in cui SchiacciSempre ci illustra le caratteristiche di Vegito e Zamasu Fuso, i due nuovi personaggi che si sono uniti al roster pochi giorni fa.