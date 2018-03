Dragon Ball FighterZ: la patch del 16 marzo introdurrà nuove funzionalità e bilanciamenti

Con un post apparso all'interno della comunità diha annunciato che venerdì 16 marzo verrà pubblicato un corposo aggiornamento per Dragon Ball FighterZ

Tanto per cominciare, gli sviluppatori hanno dichiarato che verranno migliorati il matchmaking e la stabilità dei server. Verranno inoltre risolti numerosi bug legati ai lottatori, come quello che rende la combo x10 Kaioken Kamehameha di Goku SSGSS continua anche se l'avversario non viene più colpito, e un altro che causa la collisione tra i personaggi della Ginyu Force e gli avversari, interrompendo i loro attacchi. Il medesimo problema si verifica con Nappa e i suoi Saibamen, e anch'esso verrà risolto.

Verranno rimossi anche altri bug che coinvolgono tutti i lottatori del roster, come uno che altera l'hit-box degli Z-Assist in determinate circostanze. Per tutti gli altri bilanciamenti vi consigliamo di consultare il changelog ufficiale. A causa di tute queste modifiche, i dati registrati del Replay Channel verranno cancellati.

Non solo bug fix, l'aggiornamento introdurrà anche alcune novità, come la funzionalità Z-Union: i giocatori potranno unirsi alle Union, dei veri e propri fan club dei loro lottatori preferiti, per ottenere delle ricompense. Più tempo resteranno nelle Union, maggiori saranno i premi. Gli utenti, inoltre, potranno uscire dalla Lobby utilizzando le scale all'entrata e verrà aggiunta la possibilità di entrare nella Lobby Offline dalla schermata del titolo.

Dragon Ball FighterZ può essere acquistato su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nella giornata di ieri è stato pubblicato un trailer interamente dedicato a Broly, il Super Saiyan della Leggenda che entrerà a far parte del roster, assieme a Bardock, con il primo DLC a pagamento.