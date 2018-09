Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch: svelati i contenuti delle edizioni speciali

Sul Nintendo eShop USA sono stati aperti i preordini delle versioni digital di Dragon Ball FighterZ: il picchiaduro targato Bandai Namco sarà disponibile in tre diverse edizioni denominate Standard, Ultimate e FighterZ Edition.

L'edizione Standard darà accesso esclusivamente al gioco base mentre le versioni Ultimate e FighterZ includeranno numerosi DLC:

Dragon Ball FighterZ FighterZ Edition ($94.99)

SSGSS Goku e SSGSS Vegeta – $2.99

SSGSS Lobby Avatar – $1.99

Broly – $4.99

Character Pack 7 – $4.99

Cooler – $4.99

Goku – $4.99

Vegeta – $4.99

Vegito (SSGSS) – $4.99

Zamasu Fuso – $4.99

Stamps Girls Pack – $1.99

Androide 21

Bardock – $4.99

I prezzi riportati sono espressi in dollari poichè il gioco non è ancora presente sul Nintendo eShop italiano. Dragon Ball FighterZ sarà disponibile su Switch dal 27 settembre in formato digitale e in edizione fisica anche in Italia.