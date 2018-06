Dragon Ball FighterZ per Switch esce a settembre in Giappone

Sul nuovo numero della rivista V-Jump è stato annunciato che Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch uscirà in Giappone il prossimo 27 settembre al prezzo di 6.800 yen, nessuna conferma per quanto riguarda la data di uscita occidentale, se non un generico 2018.

La versione per Switch includerà (almeno in Giappone) un codice per scaricare anche Dragon Ball Z Super Butoden per SNES, oltre all'accesso anticipato ai personaggi Goku e Vegeta SSGSS e una Super Card per il gioco arcade Dragon Ball Heroes.

Al momento purtroppo non sappiamo se questi bonus siano previsti anche per l'edizione destinata a Europa e Nord America, restiamo in attesa di eventuali comunicazioni da parte di Bandai Namco. All'E3 di Los Angeles il publisher si è limitato a confermare che Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch uscirà in Occidente nel corso del 2018, in formato fisico e digitale, eventuali bonus preorder non sono stati rivelati.