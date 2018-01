Dragon Ball FighterZ: presentato l'ultimo personaggio giocabile, Androide 21

Nel recente numero del magazine giapponeseè stato svelato l'ultimo dei personaggi giocabili che saranno presenti all'uscita in, ovvero l'antagonista principale

Creata e disegnata appositamente per il gioco da Akira Toriyama, Android 21 è una scienziata con un intelletto superiore (rivaleggia con quello del Dr. Gero), ha un aspetto umano, capelli castani e indossa un camice da laboratorio. In battaglia, tuttavia, assume sembianze differenti, con lunghi capelli bianchi e pelle rosa. Potete ammirarla in queste scansioni ad alta risoluzione della rivista.

Queste le sue statistiche di combattimento:

Facilità di utilizzo : A

: A Potenza : B

: B Velocità : A

: A Portata : S

: S Tecnica : S

: S Energia: B

Il suo attacco speciale, Tasting Cut, le permette di scagliarsi in avanti, afferrare l'avversario e assorbire la sua energia. Può anche utilizzare le abilità assorbite, come la Kamehameha o il Solar Flare di Krillin. La sua mossa speciale Meteor, Hungry Time, le consente di trasformare l'avversario in un macaroon.

Vi ricordiamo che Dragon Ball FighterZ sarà disponibile in Italia dal 25 gennaio su PlayStation 4, Xbox One e Windows, e che l'Open Beta è stata estesa con un nuovo test che prenderà il via venerdì 19 gennaio.