Dragon Ball FighterZ: presto sarà possibile provare gratis i lottatori DLC!

Con il nuovo trailer di Dragon Ball FighterZ, Bandai Namco Entertainment ha preso due piccioni con una fava, ricordandoci dell'imminente arrivo di Gogeta Super Saiyan Blue e annunciando, al contempo, una nuova iniziativa promozionale.

Il potentissimo Gogeta Super Saiyan Blue diverrà disponibile senza alcun costo aggiuntivo per tutti i possessori del FighterZ Pass 2 a partire dalla giornata di domani 26 settembre. Tutti gli altri giocatori, invece, potranno acquistarlo al prezzo di 4,99 euro. Gogeta SSGSS è, in ordine di tempo, il quinto personaggio del FighterZ Pass 2 ad unirsi al roster dei lottatori, dopo Jiren, Videl, Goku Bambino (Dragon Ball GT) e Janemba. Prossimamente, toccherà a Broly di Dragon Ball Super.

La nuova iniziativa promozionale, invece, si chiama Free Trial Campaign. In futuro, Bandai Namco e Arc System Works permetteranno ai giocatori di testare gratuitamente tutti i lottatori aggiuntivi del FighterZ Pass 1, secondo un calendario ben preciso. Si comincia il 12 ottobre con Goku (base) e Vegeta (base), che verranno poi sostituiti da Zamasu (fuso) e Cooler il 2 novembre. Le date in cui verranno resi disponibili gratuitamente gli altri 6 combattenti verranno svelate prossimamente. Cosa ve ne pare di questa iniziativa? Ricordiamo che Dragon Ball FighterZ è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.