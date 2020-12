Dragon Ball FighterZ: presto verrà annunciato il nuovo lottatore del Season Pass 3

Nella giornata di ieri, durante i play off del campionato nazionale spagnolo di Dragon Ball FighterZ, è intervenuta la produttrice Tomoko Hiroki per svelare alcune interessanti informazioni sul picchiaduro sviluppato da Arc System Works per conto di Bandai Namco Entertainment.

La Hiroki ha parlato di differenti aspetti del gioco, soffermandosi sul bilanciamento e svelando che durante gli stati iniziali dello sviluppo il team aveva preso in considerazione l'idea di implementare le trasformazioni la meccanica del volo, per poi scartare le idee. Ha poi aggiunto che sono in arrivo nuove eventi competitivi, ovviamente in formato online. L'informazione più interessante, in ogni caso, riguarda il quarto DLC del Season Pass 3, che verrà annunciato il prossimo 20 dicembre durante i play off del campionato nazionale giapponese. Potete vedere l'intero intervento grazie al video allegato in cima a questa notizia, catturato da Twinfinite.

La terza stagione di contenuti, accessibile al prezzo di 19,99 euro, ha già arricchito il roster con tre differenti combattenti, ossia Kefla, la fusione tra Caulifla e Kale, Goku Ultra Istinto, la forma più potente del Saiyan, e Master Roshi, che molti di voi conoscono come il Genio delle tartarughe di mare. Il Season Pass 3 include un totale di cinque personaggi: il quarto, come detto, verrà annunciato il 20 dicembre, mentre per il quinto dovremo sicuramente attendere il prossimo anno. Dragon Ball FighterZ è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.