Dragon Ball FighterZ : prime immagini per Beerus, Hit e Goku Black Super Saiyan Rosé

Dopo la conferma dell'arrivo di 3 nuovi personaggi giocabili in Dragon Ball FighterZ, sono ora state condivise le scansioni della rivista V-Jump con alcuni scatti di Hit, Goku Black e Beerus.

Apprendiamo così che Goku Black apparirà nel picchiaduro di Arc System Works già in forma Super Saiyan Rosé, e similmente a C-18 godrà di uno speciale assistente durante i combattimenti: Zamasu. Le scansioni chiariscono inoltre la meccanica che farà comparire il Drago Shenron: le sette sfere del drago possono essere collezionate in seguito all'esecuzione di un certo numero di combo e quando saranno soddisfatte alcuni requisiti in battaglia.

Ricordiamo inoltre che all'interno del gioco saranno riproposte alcune scene dell'anime, e a questo indirizzo - oltre ai nuovi personaggi - è possibile vedere una nota scena con protagonista Yamcha, il momento in cui Goku sconfigge Majin Buu e una sequenza tratta dalla battaglia contro Beerus. Dragon Ball FighterZ uscirà il 26 gennaio su PC, Xbox One e PlayStation 4.