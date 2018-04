Dragon Ball FighterZ: prime immagini per Fused Zamasu, in arrivo con il nuovo DLC

Pochi giorni fa, Bandai Namco Entertainment e Arc System Works hanno rivelato i prossimi personaggi che si apprestano ad entrare a far parte del roster di Dragon Ball FighterZ, ovvero Fused Zamasu e Vegeth Super Saiyan Blue, entrambi facenti parte della saga di Tranks del Futuro presente nell'anime di Dragon Ball Super.

Il publisher e la software house hanno quest'oggi pubblicato una prima galleria di immagini dedicata a Fused Zamasu, ovvero la fusione tra Zamasu del Futuro e Goku Black, e conosciuto per essere uno dei più importanti e temuti villain di Dragon Ball Super. Pur non possedendo ulteriori informazioni sul personaggio, è possibile intravederne le movenze e gli attacchi speciali tramite gli screenshot che vi abbiamo riportato in calce alla notizia.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Dragon Ball FighterZ è disponibile ora per PlayStation 4, Xbox One e PC. Al momento, Bandai Namco non ha ancora svelato quando sarà possibile acquistare e scaricare questo nuovo contenuto aggiuntivo per il suo picchiaduro. Curioso notare come il leak apparso ormai mesi fa abbia anticipato correttamente i primi quattro lottatori che si sono aggiunti tramite DLC; trovate il resto della lista a questo indirizzo. Per un ulteriore approfondimento sul gioco, vi consigliamo di consultare la nostra recensione.