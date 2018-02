Dragon Ball FighterZ: il primo aggiornamento su PC apporta numerose migliorie

hanno pubblicato il primo aggiornamento per la versione PC di Dragon Ball FighterZ : questo update apporta varie migliorie e presenta un miglior bilanciamento del gamplay e dei personaggi.

Nello specifico, l'update aggiunge le opzioni Party Match, Torna alla Selezione dei Personaggi e Torna alla Selezione dell'Arena, oltre a risolvere bug dell'interfaccia grafica. L'aggiornamento presenta anche un ribilanciamento delle abilità di tutti i personaggi del roster.

La patch è ora disponibile per il download da Steam, ricodiamo che un recente leak ha svelato i prossimi 14 personaggi in arrivo nel roster di Dragon Ball FighterZ, restiamo in attesa di eventuali conferme da parte del publisher e degli sviluppatori.