Dragon Ball FighterZ: il primo video diario di sviluppo ripercorre le origini del gioco

Per festeggiare il lancio di Dragon Ball FighterZ , il producer Tomoko Hiroki e il game director diJunya Motomura rivisitano le origini del progetto, realizzato in collaborazione trae lo studio autore di titoli come

"Dragon Ball FighterZ è un titolo che fa tante cose nel modo giusto. Può considerarsi al contempo un picchiaduro hardcore e un button masher più casual. È un gioco competitivo e una side story di Dragon Ball. Altre trasposizioni come Xenoverse hanno migliorato diversi aspetti delle meccaniche, ma Dragon Ball FighterZ prende il meglio dei due mondi e si presenta il miglior gioco di Dragon Ball mai realizzato", queste le parole di Bandai Namco sul nuovo gioco di Dragon Ball.

Dragon Ball FighterZ è ora disponibile su PC (via Steam), PlayStation 4 e Xbox One, su Everyeye.it trovate anche la guida con i consigli utili per iniziare a giocare.