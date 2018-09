Dragon Ball FighterZ: il prossimo aggiornamento gratuito arriva domani con tante novità

Bandai Namco Entertainment Europe ha confermato l’aggiunta di 2 nuovi personaggi giocabili: Cooler e C-17 arrivano in Dragon Ball FighterZ dal 27 settembre. I due personaggi saranno anche disponibili come DLC su Nintendo Switch dal 28 settembre.

Domani è anche in arrivo un aggiornamento gratuito per tutti i giocatori. Questo update porta una nuova arena originale, la Galactic Arena, nuovi livelli per i Ranked Match (incluso il livello più alto Zen-Oh) e avatar, stamp e colori dei costumi a tema Halloween. Le opzioni per il nuovo gameplay 1vs1 e 2vs2 arriveranno anche su PlayStation 4 /Xbox One e PC. Cooler e C-17 saranno giocabili da domani. Questi personaggi saranno parte del FighterZ Pass o acquistabili separatamente

Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch sarà disponibile in Italia dal 27 settembre 2018 (la versione in digitale dal giorno successivo). Il gioco è già disponibile per Xbox One, PlayStation 4 e PC (Steam).