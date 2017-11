Dragon Ball FighterZ: pubblicato il primo spot TV giapponese

ha pubblicato nelle scorse ore il primo spot TV giapponese di, attesissimo picchiaduro sviluppato dae in arrivo a gennaio in Europa.

Il brevissimo spot mostra alcune sequenze di gioco e offre una carrellata dei principali personaggi del roster, tra cui troviamo gli appena confrmati Gotenks, Kid Bu e Gohan adulto.

Il nuovo gioco degli autori di BlazBlue e Guilty Gear uscirà in Occidente il 26 gennaio 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One e arriverà in Giappone il primo febbraio. Bandai Namco ha confermato che il lancio sarà preceduto da una Beta Pubblica che partirà a inizio gennaio, maggiori dettagli arriveranno nelle prossime settimane.