Dragon Ball FighterZ: pubblicato il primo trailer di Vegeth SSGSS

Bandai Namco Taiwan ha pubblicato un nuovo character trailer di Dragon Ball FighterZ su Facebook, mostrando il personaggio di Vegeth SSGSS in azione nel gioco. Il video è stato riportato in calce alla notizia.

Come potete vedere a fondo pagina, poche ore fa Bandai Namco Taiwan ha pubblicato un nuovo trailer di Dragon Ball FighterZ su Facebook, preannunciando l'arrivo di Vegito SSGSS (da noi conosciuto come Vegeth SSGSS o Vegeth Super Sayan Blu) all'interno del roster. Il video ci permette di vedere per la prima volta il personaggio in azione, senza però fornire nessuna indicazione sulla data di lancio del lottatore.

Ricordiamo che l'arrivo di Vegeth SSGSS nel roster di Dragon Ball FighterZ era stato anticipato su un recente numero di V-Jump, assieme al personaggio di Zamasu Fuso: i due debutteranno insieme nel picchiaduro di Arc System Works a breve, ma rimaniamo ancora in attesa di una data ufficiale. Per saperne di più, dunque, non rimane che attendere ulteriori dettagli da Bandai Namco Entertainment.

