ha pubblicato il terzo trailer ufficiale di(in giapponese), permettendoci di dare un ulteriore sguardo al gioco e ai vari personaggi presenti nel roster. Il video è stato riportato in cima alla notizia.

Come annunciato da Bandai Namco Entertainment nel corso degli ultimi giorni, il gioco sarà disponibile in Italia a partire dal 25 gennaio 2018 su Xbox One e PlayStation 4, e dal 26 gennaio in formato digitale per PC e console.

Se volete saperne di più sul nuovo picchiaduro di Bandai Namco e Arc System Works, sulle nostre pagine potete dare un'occhiata a un'ora di gameplay tratta dalla demo di Dragon Ball FighterZ presente a Lucca Comics & Games 2017.