Dragon Ball FighterZ, pubblicato il trailer di lancio italiano

Il fighting game più atteso dell’anno è in arrivo su Xbox One, PlayStation 4, PC. Al termine della settimana, tutti gli appassionati potranno unirsi in combattimenti infiniti e spettacolari contro lottatori potentissimi! Nell’attesa,ha svelato oggi il trailer di lancio di

C’è un nuovo personaggio giocabile chiamato Androide 21 che si unirà a Dragon Ball FighterZ ed è dotato di multipli Attacchi Supremi! Sviluppato sotto la supervisione di Akira Toriyama, Androide 21 avrà un ruolo importante nella modalità storia di Dragon Ball FighterZ. Si tratta di una misteriosa scienziata che possiede le stesse conoscenze della persona che ha creato gli Androidi, ovvero il Dottor Gelo. La sua storia è piuttosto incerta, ma è collegata ad Androide 16: che sia un’alleata?

Grazie al suo Attacco Supremo Tasting Cut, non solo sarà in grado di assorbire l’energia del suo avversario, ma anche le sue mosse! Pertanto, più si conoscono a fondo i personaggi, maggiori saranno i vantaggi che se ne potranno trarre. Inoltre, il suo Attacco Supremo Meteora le consentirà di scagliare un potente raggio contro l’avversario e trasformarlo in una torta!



Bandai Namco Entertainment Europe è inoltre lieta di rivelare ulteriori dettagli su Dragon Ball Xenoverse 2, come i nuovi personaggi giocabili del Torneo del Potere di Dragon Ball Super che si uniranno alla battaglia con il prossimo Extra Pack 2 a pagamento. Da una parte, c’è Jiren, un membro dei Pride Troopers e il guerriero più forte dell’Universo 11 dotato di mosse speciali come la Mediazione e la Scarica di Energia che nessun altro personaggio è in grado di contenere! Dall’altra, abbiamo Androide 17 con la sua abilità di assorbire gli attacchi e un nuovo stile di combattimento.



Dragon Ball Xenoverse 2 presenterà anche nuovi contenuti gratuiti, come un nuovo sistema di combattimento, nuove abilità per avatar e nuovi costumi speciali per i personaggi di Dragon Ball! Il nuovo sistema di combattimento, Limit Burst, potrà essere usato una sola volta durante i combattimenti. I giocatori potranno aumentare le proprie abilità in modo esponenziale ma temporaneo, in base al numero di membri della squadra avversaria. Anche il tipo di boost si differenzierà in base al lottatore. Alcuni personaggi potranno potenziare i membri di squadra, mentre altri potranno ridurre lo status dell’avversario. Questo aggiornamento gratuito includerà la nuova Abilità Risveglio per avatar con la trasformazione Super Saiyan God Super Saiyan (SSGSS) che consentirà ai giocatori di liberare l’energia degli Dei e trasformarsi nella forma blu. Infine, per non farsi trovare impreparati all’arrivo della stagione estiva, saranno disponibili gratuitamente nuovi costumi da bagno per Androide 18 e Videl.



Dragon Ball FighterZ sarà disponibile in Italia dal 25 gennaio per Xbox One e PlayStation 4, dal 26 gennaio le versioni digitali per console e PC via Steam. Dragon Ball Xenoverse 2 è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.