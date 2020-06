Dragon Ball FighterZ: quando scopriremo i prossimi DLC del Pass 3?

L'approdo di Goku Ultra Istinto in Dragon Ball FighterZ ha suscitato un grande interesse nei fan, specie in considerazione del fatto che il picchiaduro di Arc System Works è destinato ampliarsi ulteriormente con l'arrivo dei prossimi DLC del FighterZ Pass 3: quali sorprese ci attendono in futuro?

Dopo aver familiarizzato con il pattern di attacchi e con le abilità di Goku Ultra Istinto, gli appassionati di Dragon Ball FighterZ si chiedono quale strada imboccheranno gli sviluppatori giapponesi per ampliare ulteriormente il già enorme perimetro ludico e contenutistico dell'opera.

Il picchiaduro ambientato nell'universo manga e anime di Akira Toriyama sarà di certo tra i protagonisti dei diversi appuntamenti programmati per questa estate dai vertici di Bandai Namco, specie per quanto concerne gli show digitali collegati al palinsesto del Summer Game Fest che si terrà da qui alla fine del mese di agosto.

La cancellazione dei tornei di FighterZ, Tekken e SoulCalibur in conseguenza della pandemia da Coronavirus, d'altronde, evidenzia il momento di incertezza che sta attraversando l'intera industria dell'intrattenimento digitale (e non solo), con una revisione delle strategie commerciali che interessa inevitabilmente anche la comunicazione.

Oltre agli eventi digitali ufficiali a cui parteciperà Bandai Namco, una finestra sul futuro di Dragon Ball FighterZ potrebbero aprirla anche i giornalisti del mensile V-Jump, magari ospitando sulle pagine del prossimo numero della rivista uno speciale dedicato, appunto, ai DLC del Season Pass 3. E voi, quali sorprese vorreste ricevere da Arc System Works? Ma soprattutto: quali lottatori, tra eroi e villain di Dragon Ball, sognate di veder approdare nel roster di FighterZ? Fatecelo sapere con un commento.