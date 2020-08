Dragon Ball FighterZ: i rage quitter ora rischiamo il ban permanente

Mentre aspettiamo di conoscere la data di lancio precisa del Maestro Muten in qualità di nuovo lottatore di Dragon Ball FighterZ, con un messaggio apparso in-game i ragazzi di Arc System Works hanno comunicato a tutti i giocatori che d'ora in avanti la musica cambia.

Dopo aver attentamente monitorato il compartimento dei partecipanti alle partite online, in team di sviluppo ha deciso di prendere dei seri provvedimenti nei confronti di coloro che si scollegano deliberatamente dai match multigiocatore, rovinando l'esperienza a chi invece si comporta in maniera consona. Questi giocatori saranno puniti con una sospensione di una settimana, periodo durante il quale non avranno accesso alle lobby online. La pena sarà decisamente più severa per i recidivi, ovvero per coloro che nonostante le punizioni continueranno a disconnettersi dalle partite: a questi ultimi la sospensione di una settimana potrebbe essere commutata in un ban permanente dalla componente multiplayer del picchiaduro.

Prosegue, intanto, il supporto di Dragon Ball FighterZ, arrivato alla sua terza stagione di contenuti. Il Maestro Muten sarà disponibile a partire dal prossimo mese di settembre nell'ambito del FighterZ Pass 3, che al prezzo di 19,99 euro ha già offerto a tutti gli acquirenti i lottatori aggiuntivi Goku Ultra Istinto e Kefla, per un totale di cinque.