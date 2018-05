Dragon Ball FighterZ: Razer annuncia una gamma di Arcade Stick per PS4 e Xbox One

Razer, leader globale nel lifestyle gaming, annuncia una partnership con Bandai Namco Entertainment e Shueisha, Inc. / Toei Animation per la produzione di una gamma di arcade stick per Dragon Ball FighterZ su Xbox One e PlayStation 4.

Razer Atrox Arcade Stick per Xbox One e Razer Panthera Arcade Stick per PlayStation 4 presentano la creatività di Dragon Ball FighterZ, il picchiaduro basato sul famoso franchise Dragon Ball. Testati da alcuni dei migliori atleti di eSport del mondo, sono personalizzabili e realizzati appositamente per modder e giocatori competitivi.

I nuovissimi arcade stick sono realizzati con componenti hardware di elevata qualità di Sanwa: 10 pulsanti e un joystick a 8 direzioni. Creati per assicurare la massima libertà agli appassionati di modding, possono essere personalizzati a piacere per adattarsi a qualsiasi stile di gioco. Gli alloggiamenti interni mettono a disposizione slot dedicati per il cavo removibile con blocco a vite e il cacciavite inclusi, oltre ad offrire spazio per due pulsanti extra. Razer Panthera dispone inoltre del Tournament Gaming Mode ed è compatibile con i principali giochi di combattimento.