Dragon Ball FighterZ: recensione e gameplay in diretta oggi alle 15:00!

Dragon Ball FighterZ arriverà nei negozi giovedì 25 gennaio, l'appuntamento con la recensione però è anticipato di qualche giorno rispetto al lancio: più precisamente, il verdetto finale sarà online sulle pagine di Everyeye.it oggi () alle

Appuntamento quindi su queste pagine tra poche ore per scoprire il parere del nostro Filippo Facchetti sul nuovo picchiaduro dedicato a Dragon Ball Z e Dragon Ball Super. Ma c'è di più, perchè sempre a partire dalle 15:00, Alessandro Bruni e Giuseppe Arace saranno in diretta per due ore su Twitch e YouTube per mostrare la vrsione definitiva di FighterZ.

Di seguito, dunque, gli appuntamenti previsti per oggi:

Lunedì 22 gennaio ore 15:00: Recensione e video recensione di Dragon Ball FighterZ

Lunedì 22 gennaio ore 15:00: Live Gameplay di Dragon Ball FighterZ su Twitch e YouTube

All'orario indicato troverete la recensione di Dragon Ball FighterZ in home page, tenete d'occhio anche la pagina Facebook e il canale Telegram per l'aggiornamento in tempo reale. Alle 15:00, inoltre, vi aspettiamo su Twitch e YouTube, vi invitiamo a registrarvi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è indispensabile per poter interagire inchat con la redazione e la community.