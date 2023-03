Dragon Ball FighterZ, il Rollback Netcode avrà una Beta su Steam: ecco quando esce

Mentre i fan sono ancora elettrizzati per l'annuncio di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, Dragon Ball FighterZ si prepara ad accogliere ulteriori novità. A confermare l'arrivo di nuovi update è stata la producer Tomoko Hiroki, durante le finali del Dragon Ball FighterZ World Tour 2022/2023.

Come rivelato da Hiroki, nei piani di Bandai Namco c'è l'intenzione di pubblicare la Beta del Rollback Netcode entro la primavera 2023 su Steam, così da testare la nuova funzionalità in vista della sua pubblicazione nel corso dell'anno. Non è stata al momento fissata una data d'uscita definitiva per questo importante aggiornamento volto a perfezionare ulteriormente la stabilità del multiplayer online, ma non è da escludere che il Rollback Netcode possa esordire nella sua forma definitiva in occasione degli EVO 2023, che si svolgeranno dal 4 al 6 agosto. Il Rollback Netcode per Dragon Ball FighterZ venne annunciato nel corso dell'EVO 2022, ma da allora non ci sono più state novità concrete su questa attesa aggiunta.

Le novità non si fermano qui: la producer conferma inoltre che una nuova patch er Dragon Ball FighterZ è in arrivo a breve. Non ci sono dettagli su cosa l'update andrà a ritoccare, ma non è da escludere che possa essere apportare alcuni aggiustamenti al bilanciamento di Android 21 Lab Coat, da molti considerata più forte del dovuto sin dal suo ingresso nel roster.