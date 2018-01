Dragon Ball FighterZ: rottura del day one e avvistamenti nei negozi prima dell'uscita

Mancano pochissimi giorni al lancio di, fissato per il 25 gennaio in Italia in formato retail per PlayStation 4 e Xbox One, mentre le versioni digitali usciranno il 26 gennaio su PlayStation Store, Xbox Store e Steam. I negozi potrebbero rompere il Day One? Analizziamo la situazione.

In tanti sperano nella rottura del day one Dragon Ball FighterZ e alcune grandi catene e piccoli rivenditori indipendenti potrebbero effettivamente iniziare a vendere il gioco qualche giorno prima dell'uscita ufficiale (fissata per il 25 gennaio), come capita spesso nel caso di giochi molto attesi.

Nel momento in cui scriviamo sul web non ci sono ancora segnalazioni o avvistamenti di rottura del day one. Le primissime copie fisiche potrebbero iniziare a circolare tra la tarda serata di martedì 23 gennaio e la mattinata del 24 gennaio, con 24/48 ore di anticipo rispetto al lancio ufficiale.

Amazon.it dovrebbe iniziare a spedire Dragon Ball FighterZ nelle prossime ore, ricordiamo che coloro che hanno effettuato il preordine prezzo questo rivenditore riceveranno anche un codice per lo sblocco anticipato di due personaggi, Goku e Vegeta Super Saiyan Blue.

Utilizzate lo spazio commenti qui sotto per segnalare eventuali avvistamenti nei negozi e rotture del Day One di Dragon Ball FighterZ, in uscita il 25 gennaio 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC.