Dragon Ball FighterZ: rumor su data d'uscita e Dramatic Finish di Goku Ultra Istinto

Nel corso delle ultime ore sono emerse in rete nuove indiscrezioni riguardanti l'arrivo di Goku Ultra Istinto come personaggio giocabile a pagamento in Dragon Ball FighterZ.

Stando a quanto dichiarato da Ryokutya2089, insider che si è dimostrato in più di un'occasione parecchio affidabile, il prossimo lottatore DLC del piccchiaduro Arc System Works arriverà a metà maggio, ovvero tra circa un mese. Secondo l'utente, inoltre, il nuovo personaggio segnerà il debutto di una nuova Dramatic Finish che si attiverà solo ed esclusivamente quando la versione Ultra Istinto di Goku sconfigge Kefla: si tratta di un'animazione ispirata a DB Super in cui vediamo Goku Ultra Istinto utilizzare la versione caricata del Kamehameha sulla giovane dai capelli verdi che, nonostante provi ad eseguire un attacco, viene sconfitta ed eliminata dal Torneo del Potere. A chiudere la serie di indiscrezioni c'è poi il possibile arrivo di una colorazione aggiuntiva per Goku che potrebbe fare il proprio debutto il prossimo 9 maggio, che non a caso è proprio il Goku Day.

Avete già dato un'occhiata a tutti gli splendidi screenshot di Goku Ultra Istinto in Dragon Ball FighterZ?