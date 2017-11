Dragon Ball FighterZ: ci saranno anche Gohan adulto, Gotenks e Kid Bu

Secondo quanto riferito nell'ultimo numero del magazine giapponese Weekly Jump, tra i personaggi giocabili dici saranno anche

L'attacco speciale di Gohan sarà l'Ultimate Kamehameha, mentre quello di Kid Bu sarà Planet Burst. Gotenks invece utilizzerà la Charging Ultra Buu Buu Volleyball: nonostante nell'opera originale il suo partner sia Piccolo, nel gioco la scena cambierà in base al compagno scelto dal giocatore per assemblare il team.

Il magazine, inoltre, ha rivelato che nel gioco finale ci sarà anche un Negozio, dove sarà possibile acquistare nuove variazioni di colori per i personaggi, e l'Arcade Mode, dove verrà disputato un numero predeterminato di battaglie, la cui successione cambierà in caso di vittoria o sconfitta.

Non sono ancora disponibili immagini o video tratti dal gioco e dedicati ai personaggi menzionati, ma siamo sicuri che del materiale non tarderà ad arrivare. Bandai Namco, di recente, ha presentato C18 e C16.

Vi ricordiamo che Dragon Ball FighterZ sarà disponibile in Italia a partire dal 25 gennaio 2018 su Xbox One e PlayStation 4. In formato digitale su console e Steam arriverà invece il giorno dopo.