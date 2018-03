Dragon Ball FighterZ: SchiacciSempre mette alla prova Broly in 90 minuti di gameplay

Nella giornata di ieri SchiacciSempre è tornato a giocare aper una live competitiva della serie. Al centro del ring c'era Broly , uno dei due nuovi personaggi inclusi nel primo DLC.

Il Super Saiyan della Leggenda è stato messo alla prova in numerosi combattimenti ad alto tasso di competitività nel corso di una live durata ben un'ora e mezza. Come di consueto, Schiacci ha risposto alle innumerevoli domande poste dagli spettatori presenti in chat. Se vi siete persi la puntata, non temete: potete rimediare grazie alla replica che trovate in apertura di notizia. Buona visione!

Assieme a Broly, ha fatto il suo ingresso nel roster anche Bardock, il padre di Son Goku. Entrambi possono essere ottenuti senza alcun costo aggiuntivo da tutti gli acquirenti del FighterZ Pass, che fornisce l'accesso a un totale di 8 lottatori extra. Possono anche essere acquistati singolarmente a 4,99 euro l'uno. Vi ricordiamo che Dragon Ball FighterZ è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.