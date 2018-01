Dragon Ball FighterZ: scoperto un Easter Egg su Yamcha e Nappa

Dragon Ball FighterZ è ricco di citazioni pescate dalla serie di Akira Toriyama, come il recente Easter Egg di Yamcha e Nappa scoperto dai giocatori nel corso degli ultimi giorni. Vediamo di cosa si tratta.

Avvertenza Spoiler: la notizia contiene uno spoiler di Dragon Ball Z riguardante il personaggio di Yamcha, pertanto vi invitiamo a proseguire nella lettura con cautela.

Come molti di voi sapranno, in Dragon Ball Z il personaggio di Yamcha muore per mano di Nappa e di un Saibaiman (almeno fino alla sua resurrezione grazie alle Sfere del Drago Polunga). Arc System Works ha ben pensato di omaggiare l'episodio con un Easter Egg inserito in Dragon Ball FighterZ, permettendo di invertire i ruoli dei due personaggi: sconfiggendo Nappa nei panni di Yamcha, infatti, assisteremo a una scena in cui quest'ultimo vedrà il suo avversario senza vita sul fondo di un cratere (in cima alla notizia vi abbiamo riportato il filmato).

Stando ai feedback dei giocatori, del resto, i riferimenti di questo genere abbondano in Dragon Ball FighterZ: in calce alla notizia potete gustarvi un video in cui vengono confrontate alcune scene di intermezzo del gioco con quelle dell'anime. Cosa ne pensate?