Dragon Ball FighterZ: scopriamo il moveset di Hit nel nuovo filmato

Aggiuntosi al roster del gioco da pochi giorni,torna a mostrarsi in azione con il nuovo filmato dedicato apubblicato di recente da

Nello specifico, veniamo qui introdotti al moveset del potente lottatore apparso per la prima volta in Dragon Ball Super: Hit. È possibile, quindi, dare uno sguardo alle sue combinazioni base, ma anche ad alcune mosse speciali, il tutto ai danni di un "inerme" Vegeta in modalità passiva.

Lasciandovi alla visione del video gameplay che trovate in cima, vi ricordiamo che Dragon Ball FighterZ sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 25 gennaio 2018. Dal 14 gennaio partirà una Open Beta del gioco con cui sarà possibile testarne le meccaniche di gameplay. Di recente, inoltre, sono stati rivelati nuovi dettagli sul Sistema Shenron che sarà implementato all'interno del picchiaduro di Arc System Works. Per un maggiore approfondimento, vi rimandiamo alla nostra nuova Anteprima.