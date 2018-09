Dragon Ball FighterZ: screenshot della Galactic Arena e nuovi costumi per Halloween

Non solo Androide 17 e Cooler, Dragon Ball FighterZ si appresta a dare il benvenuto a tante altre novità, come la Galactic Arena, nuovi costumi e altro ancora.

Tanto per cominciare, Bandai Namco Entertainment ha pubblicato i primi due screenshot di un nuovo stage che farà il suo debutto con un aggiornamento gratuito il prossimo 26 settembre, ovvero la Galactic Arena. I monitor alle spalle del combattenti possono mostrare le statistiche del giocatore oppure il logo Dragon Ball FighterZ World Tour per coloro che partecipano al torneo.

A partire dallo stesso giorno, i giocatori potranno sbloccare delle Z-Capsule dedicate ad Halloween. Al loro interno sarà possibile trovare delle versioni speciali dei personaggi della lobby, colorazioni alternative per i costumi di combattimento e Z-Stamp a tema Halloween. Trovate un'anteprima di tutto ciò nella galleria allegata in calce.

Ricordiamo che Dragon Ball FighterZ è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il 27 settembre verranno resi disponibili Androide 17 e Cooler, due lottatori aggiuntivi gratuiti per tutti i possessori del FighterZ Pass (4,99 euro l'uno per tutti gli altri). Il 28 settembre, invece, Dragon Ball FighterZ debutterà finalmente su Nintendo Switch.