Dragon Ball FighterZ e serata alcolica di PUBG tra le dirette di oggi

Nella giornata di oggi (giovedì 1 febbraio) il canaledi Everyeye.it ospiterà due nuove sessioni di live gameplay pere un nuovo appuntamento conin compagnia di SchiacciSempre. Le dirette andranno in onda a partire dalle 15:00.

Si parte oggi alle 15:00 con una nuova sessione live di PlayerUnknown's Battlegrounds, con a seguire Dragon Ball FighterZ giocato da SchiacciSempre a partire dalle 17:00. Alle 20:00 sarà invece il turno di Sette giorni, il nostro rotocalco videoludico, mentre alle 22:00 chiuderemo la giornata in bellezza con una serata alcolica di PUBG in compagnia di Francesco Fossetti e Alessandro bruni.

