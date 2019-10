Dragon Ball FighterZ: uno sguardo ad aspetto e statistiche di Broly di DB Super

La seconda stagione di contenuti aggiuntivi di Dragon Ball FighterZ non può ancora dirsi completa. Dopo Jiren, Videl, Goku Bambino (Dragon Ball GT), Janemba e Gogeta SSGSS, c'è un altro possente lottatore pronto ad entrare a far parte del roster del picchiaduro di Arc System Works: Broly di Dragon Ball Super!.

La data di arrivo del Super Saiyan della Leggenda non è ancora stata resa nota, ma grazie ad alcune scansioni dell'ultimo numero della rivista giapponese Weekly Jump possiamo già farci un'idea sul suo aspetto e su suo stile di combattimento.

Broly è descritto come un potentissimo lottatore in grado di scagliare dei pugni a grande distanza. A giudicare dalle scansioni che trovate in calce a questa notizia, Broly combatte nella sua forma normale ed è capace di utilizzare il Super Special Attack "Blaster Meteor". Attivando il Meteor Attack "Gigantic Roar", invece, si trasforma in Super Saiyan, distrugge la sua armatura e scaglia un potente raggio energetico dalla sua bocca. Nonostante Broly non sembra essere in grado di combattere in forma Super Saiyan per tutto il match, quando torna normale continua a lottare a torso scoperto. A seguire, invece, trovate le sue statitistiche

Facilità di utlizzo: S

Potenza: SS

Velocità: C

Portata: SS

Tecnica: C

Energia: SS

In attesa di scoprire la data di lancio di Broly, ricordiamo che è attiva un'iniziativa che permette di provare gratis i lottatori del FighterZ Pass 1 . Adesso sono disponibili Goku (Base) e Vegeta (Base), mentre il 2 novembre toccherà a Cooler e Zamasu (Fuso).