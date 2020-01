Dragon Ball FighterZ: primo sguardo a Goku Ultra Istinto, in arrivo dettagli su Stagione 3

Come recentemente segnalatovi, Goku Ultra Istinto arriverà in Dragon Ball FighterZ, nel cui roster debutterà in qualità di combattente riscattabile tramite DLC.

L'anticipazione è giunta dalla pagine di V-Jump, noto magazine nipponico. Grazie al video che trovate a disposizione direttamente in apertura a questa news, è possibile dare un primo sguardo al lottatore, che offrirà ai giocatori un'ulteriore versione di Kakarot da utilizzare in battaglia. Il Saiyan si presenta con l'ormai iconica divisa arancione sgargiante, della quale è tuttavia assente la metà superiore. Goku, come prevedibile, si presenta avvolto da un'aura luminescente, mentre i suoi capelli hanno assunto la caratteristica tonalità azzurra. Cosa ve ne pare?

Ad ora, non sono disponibili informazioni specifiche in merito alle tempistiche di pubblicazione del DLC dedicato a Goku Ultra Istinto. Tuttavia, secondo quanto riportato in calce dall'autore del video, apprendiamo che maggiori dettagli sul contenuto aggiuntivo di Dragon Ball FighterZ e sulla Stagione 3 del gioco saranno resi disponibili a breve. L'appuntamento, in particolare, è fissato per le giornate di sabato 8 e domenica 9 febbraio: nel weekend indicato, infatti, avranno luogo le finali del Dragon Ball FighterZ World Tour.



Restando in tema di trasposizioni videoludiche del manga di Akira Toriyama, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione di Dragon Ball Z: Kakaroth.