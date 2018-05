Dragon Ball FighterZ si aggiorna con le modalità multiplayer FighterZ Cup e Party Battle

Bandai Namco ha reso disponibile il nuovo aggiornamento di Dragon Ball FighterZ, il cui rollout è appena iniziato in alcuni territori, con l'obiettivo di completarlo nel corso della giornata odierna, mercoledì 9 maggio. Ma quali sono le novità di questo update?

L'aggiornamento porta in dote le due nuove modalità FighterZ Cup e Party Battle, la prima su base mensile, con l'obiettivo di guadagnare punti per la Z-Union, mentre la seconda proporrà battaglie in co-op per tre giocatori, impegnati a lottare contro una serie di boss.

La patch correggerà anche alcuni bug delle Combo Challenge e rimuoverà i registrati nel Replay Channel, inoltre vengono apportate migliorie al bilanciamento dei singoli personaggi, come evidenziato nel changelog che potete consultare sul sito ufficiale del gioco. Dragon Ball FighterZ è uno dei maggiori successi della stagione, con oltre due milioni di copie vendute dal lancio, gli sviluppatori di Arc System Works stanno supportando il gioco con numerosi contenuti e nuovi lottatori, il prossimo eroe a entrare a far parte del roster dovrebbe essere Vegeth SSGSS, disponibile probabilmente a giugno insieme a Zamasu Fuso.

