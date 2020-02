Dragon Ball FighterZ Stagione 3: il nuovo video mostra Goku Ultra Istinto e svela Kefla

Gli sviluppatori di Arc System Works confezionano un nuovo video di Dragon Ball FighterZ dedicato a Goku Ultra Istinto e Kefla, due dei protagonisti che andranno a caratterizzare la Stagione 3 del picchiaduro targato Bandai Namco.

Il trailer che presenta la terza stagione di DLC di Dragon Ball FighterZ conferma l'aggiunta di cinque nuovi protagonisti, ivi compresi il già annunciato Goku in versione Ultra Istinto e l'appena svelato Kefla di Dragon Ball Super.

Trovano così conferma le anticipazioni provenienti dal portale nipponico di V-Jump, con l'invito a tutti gli appassionati del gioco a prestare particolare attenzione alle finali del Dragon Ball FighterZ World Tour per ricevere l'importante notizia dell'arrivo della prossima stagione di contenuti aggiuntivi.

Il filmato fissa per il 28 febbraio del 2020 l'arrivo di Kefla, mentre per quanto riguarda Goku in versione Ultra Istinto occorrerà pazientare fino alla primavera, tanto su PC quanto su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Cosa ne pensate dei nuovi lottatori destinati ad approdare nel roster di combattenti di Dragon Ball FighterZ? Fatecelo sapere con un commento dopo aver ammirato il nuovo trailer che ci offre un assaggio delle loro abilità.