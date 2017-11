Dragon Ball FighterZ: lo Story Mode si presenta in un nuovo trailer

ha pubblicato oggi un nuovo trailer dedicato alla modalità storia di, il nuovo picchiaduro ispirato al celebre manga e anime in sviluppo presso

Si prospetta una nuova e pericolosa minaccia, mentre compare una truppa di cloni, e improvvisamente, i guerrieri iniziano a cadere privi di sensi e si verificano molti strani incidenti...

Come svelato di recente, i giocatori potranno essere collegati a dei Super guerrieri per scoprire la verità nascosta nei 3 Archi. Il Sistema Lynk consente ai giocatori di vestire i panni di vari personaggi, condividendo la propria mente e persino discutendo con loro mentre si troveranno nello stesso corpo. Esplorando la mappa di Dragon Ball FighterZ, i giocatori dovranno fare alcune scelte, che avranno una notevole importanza strategica. Ad esempio, potranno decidere di salvare un alleato o trovare alcune potenti abilità per rinforzare il proprio rapporto con i Super guerrieri. Android 21 e Android 16 svolgeranno un ruolo chiave nella storia, ma che cosa vogliono davvero?

Dragon Ball FighterZ sarà disponibile in Italia in formato retail dal 25 gennaio 2018 per Xbox One e PlayStation 4. Le edizioni digitali per console e PC via Steam usciranno il 26 gennaio. Ieri è stato finalmente svelato come verranno utilizzate le Sfere del Drago in battaglia.