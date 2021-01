Dragon Ball FighterZ: Super Baby 2 arriva con l'update 1.26, ecco le novità

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato l'aggiornamento alla versione 1.26 di Dragon Ball FighterZ, il picchiaduro targato Arc System Works che ha oggi accolto ufficialmente Super Baby 2 come lottatore aggiuntivo.

L'update in questione ha introdotto il personaggio con cinque colorazioni alternative, un avatar per la lobby e degli adesivi. Va però precisato che Super Baby 2 non è l'unica novità dell'aggiornamento, dal momento che gli ultimi file hanno stravolto in maniera più o meno importante numerosi personaggi del picchiaduro. Nella maggior parte dei casi (Vegeta, Gorenks, Cell, Piccolo, Hit, Goku Ultra Istinto, Capitano Ginyu, Androide 21, Bardock, Goku SSGSS) si tratta di modifiche lievi e che puntano principalmente a sistemare bug di vario genere. Il personaggio che ha subito più ritocchi è il Maestro Muten, al quale sono state modificate diverse mosse speciali e i benefici che derivano dall'esecuzione di alcune di esse.

Prima di lasciarvi al changelog ufficiale disponibile sulla pagina del gioco su Steam, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il filmato di gameplay di Super Baby 2 in Dragon Ball FighterZ, nel quale è possibile vedere varie combo e mosse speciali del nuovo lottatore aggiuntivo. Per chi non lo sapesse, Super Baby 2 è gratuito per tutti i possessori del Fighter Pass 3 e può essere acquistato separatamente per chi non è in possesso del pacchetto.