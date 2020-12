Dragon Ball FighterZ, Super Baby 2 e Gogeta SS4 si presentano in video; gioco a 6 milioni

Bandai Namco e Arc System Works non solo sono state di parola, ma durante i play-off del campionato nazionale giapponese ci hanno anche regalato una sorpresa. Gli sviluppatori hanno annunciato non uno, bensì due nuovi lottatori in arrivo in Dragon Ball FighterZ, entrambi nell'ambito del FighterZ Pass 3.

I prossimi combattenti ad unirsi al roster di Dragon Ball FighterZ sono Super Baby 2 e Gogeta Super Saiyan 4, in arrivo dalla serie Dragon Ball GT. Il primo rappresenta il secondo stadio di potenza della forma Super che l'alieno raggiunge dopo aver posseduto Vegeta, Goten, Trunks, Bra e Gohan, e assorbito l'energie dei terrestri. Gogeta SS4 lo incontriamo invece durante l'ultima saga di Dragon Ball GT, e altri non è che la fusione tramite danza di Metamor tra Goku e Vegeta Super Saiyan 4.

Il DLC di Super Baby 2 verrà pubblicato il prossimo 15 gennaio, mentre quello di Gogeta SS4 verrà messo a disposizione successivamente. Rappresentano in quarto e il quinto pacchetto del FighterZ Pass 3, e in quanto tali potranno essere scaricati senza alcun costo aggiuntivo dai possessori del pass. Verranno messi in vendita anche singolarmente al prezzo di 4,99 euro ciascuno. L'annuncio dei due lottatori è avvenuto tramite il trailer in apertura di notizia, che offre un assaggio del sistema di combattimento di Super Baby 2 e ci mostra la spettacolare entrata di Gogeta SS4.

In aggiunta a tutto ciò, gli sviluppatori hanno orgogliosamente annunciato che Dragon Ball FighterZ ha superato quota 6 milioni di copie distribuite su PlayStation 4, Xbox One, Pc e Nintendo Switch, in crescita dalle 5 milioni registrate nel maggio di quest'anno.