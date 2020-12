Dragon Ball FighterZ: Super Baby 2 è il nuovo lottatore!

Bandai Namco aveva annunciato l'imminente arrivo di novità sul prossimo personaggio del roster di Dragon Ball FighterZ, oggi grazie ai consueti leak di Famitsu ne sappiamo di più su questo lottatore.

Si tratta di Super Baby 2, il quale debutterà in Dragon Ball FighterZ come parte del FighterZ Pass 3 questo inverno. Non ci sono purtroppo altri dettagli ma presumibilmente Bandai Namco annuncerà ufficialmente Super Baby 2 nelle prossime ore o al più tardi entro la fine della settimana, come accaduto più volte anche in passato.

Sempre tramite Famitsu scopriamo che Dragon Ball FighterZ ha venduto oltre sei milioni di copie (in formato fisico e digitale) e per celebrare questo traguardo Bandai Namco renderà presto disponibili nuovi avatar di Gogeta SSGSS e Bardock (Super Saiyan) oltre ad una nuova variante cromatica per Vegeta.

Il roster di Dragon Ball FighterZ continua ad ampliarsi con nuovi personaggi, a settembre è stata la volta del Maestro Muten e presto arriverà Super Baby 2, altri lottatori verranno annunciati prossimamente anche se non sappiamo se sia previsto o meno un nuovo FighterZ Pass dopo il FighterZ Pass 3 della stagione attualmente in corso.