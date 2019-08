Dragon Ball FighterZ: Super Saiyan Blue Gogeta si mostra in nuovi screenshot 4K

Se state morendo dalla voglia di scoprire nuovi dettagli su Gogeta in versione Super Saiyan Blue, il prossimo lottatore aggiuntivo di Dragon Ball FighterZ, allora non potete assolutamente perdervi le nuove immagini in 4K che ci mostrano la sua entrata in battaglia e alcune delle sue mosse.

Ogni volta che selezionerete il personaggio in questione potrete assistere alla divertente scenetta che vede Goku e Vegeta dare il via alla fusione con le buffe movenze che abbiamo più volte visto in film e anime. Purtroppo questi quattro bellissimi screenshot sono l'unico dettaglio aggiuntivo fornito da Bandai Namco e Arc System Works sul personaggio, il quale non ha ancora una data d'uscita e sarà gratuito per tutti i possessori del Season Pass. Il prossimo lottatore sarà invece Broly, anche se di lui non si conosce ancora alcun dettaglio.

A proposito della classica danza della fusione, sapevate che una delle ultime emote di Destiny 2 I Rinnegati permette proprio di replicare quei gesti con gli altri Guardiani? Nelle ultime ore è inoltre stato pubblicato un nuovo video gameplay in 4K di Dragon Ball Kakarot che mostra l'intera demo messa a disposizione dei fortunati che lo hanno provato alla GamesCom 2019.