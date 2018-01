Dragon Ball FighterZ: svelata la lista completa degli obiettivi

non è ancora disponibile nei negozi, ma online sono già apparsi tutti gli obiettivi ottenibili nel nuovo picchiaduro sviluppato dae pubblicato da. Attenzione, il contenuto della notizia potrebbe contenere spoiler.

La lista proviene dal sito internet powerpyx.com e, non solo riporta la quantità degli obbiettivi, ma anche la loro rarità in ambiente PlayStation. Secondo la lista, dunque, Dragon Ball FighterZ conterrà un totale di 36 trofei: uno di platino, cinque d'oro, dieci d'argento e venti di bronzo. Le sfide proposte dal nuovo titolo incentrato sulla serie di Akira Toriyama si presentano piuttosto variegate, e richiederanno al giocatore, per citarne alcune, di finire tutti i tutorial, completare certe sfide arcade, raggiungere un certo livello link o disputare partite in modalità locale e classificata.

Ricordiamo che Dragon Ball FighterZ è stato accolto positivamente dalle testate internazionali, e per tutte le informazioni potete consultare la nostra video recensione. In aggiunta, Bandai Namco ha pubblicato l'ultimo trailer della serie dedicata al roster con protagonista Androide 21, personaggio che farà parte della modalità storia appositamente sviluppata per il picchiaduro.